Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... 3. Februar: Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Sam bekommt überraschenden Besuch von ihren Eltern. In einem vertrauten Gespräch mit ihrem Vater wird ihr klar, dass sie ihre Lebensträume aus den Augen verloren hat und nichts mehr von ihrem Feuer übrig ist. Jule und Flo haben in der letzten Nacht durchgefeiert und kommen sich immer näher. Jules gute Laune wird kurz getrübt, als sie wieder an Marc erinnert wird.