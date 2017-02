Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... 10. Februar: Das passiert heute in den Soaps

Till ist wütend, weil Ute ihn nach wie vor nicht als Vater ihres Kindes angeben will. Eva will Till auf andere Gedanken bringen. Leider erweisen sich aber weder die Shoppingtour noch der romantische Spaziergang als erfolgreich. Aber so schnell gibt Eva Wagner nicht auf. Als Till von einem Termin mit Rufus' Verleger nach Hause kommt, findet er sich plötzlich in einem von Eva entworfenen Urlaubsszenario auf Hawaii wieder, in dem er seinen ganzen Stress endlich einmal vergessen kann.