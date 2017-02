Vertragsauflösung bei TSV 1860 wohl ein Thema

Sechzig hatte schon die Verträge mit den permanent verletzten Goran Sukalo und Rodnei aufgelöst. Dasselbe Modell war bei Matmour vorstellbar, doch nach Informationen der AZ sind Gespräche darüber vorerst gescheitert. Eine Perspektive sieht der 31-Jährige bei den Löwen dennoch nicht.

Bleibt die Frage, warum die Sechzger ihn weiter in ihrem mit 31 Mann ohnehin aufgeblähten Kader behalten. Wegen seiner Vita (SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, 1. FC Kaiserslautern) dürfte der Kontrakt Matmours gut dotiert sein, ohnehin, da ihn Runjaic damals als absoluten Wunschspieler holte.

Geht Karim Matmour im Sommer?

Entsprechend Geld dürfte der einstige Bundesligaprofi Sechzig kosten, ob er nun zum Einsatz kommt oder nicht. Sein Vertrag bei den Löwen läuft noch bis Juni 2018. Es ist aktuell aber schwer vorstellbar, dass er diesen in Giesing erfüllt. Spätestens im Sommer dürfte neue Bewegung in die Personalie kommen. Sollte sich nicht grundlegend was an der Haltung Pereiras ändern – wider Erwarten.