Unter anderen Umständen, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, 3Sat: Der Hodscha und die Piepenkötter, Komödie

In Lautringen, einer mittelgroßen Stadt in Nordrhein-Westfalen, steht die Bürgermeisterwahl an. Die amtierende Bürgermeisterin Ursel Piepenkötter (Anna Stieblich) gibt sich siegessicher. Doch ihr innerparteilicher Konkurrent Dr. Schadt (Fabian Busch) nutzt den eigentlich längst beschlossenen Neubau der heruntergekommenen Moschee, um sich seinerseits in Stellung zu bringen. Lockt die "Riesen-Moschee" der türkischen Gemeinde nicht auch dubiose Leute an: Islamisten, Salafisten, Terroristen? Ursel Piepenkötter lässt den Bau erst einmal stoppen. Doch sie hat nicht mit dem neuen Geistlichen der türkischen Gemeinde gerechnet, dem Nuri Hodscha (Hilmi Sözer). Dieser ist ein mindestens genauso großes Schlitzohr wie Frau Bürgermeisterin.

20:15 Uhr, kabel eins, Postman, Endzeitepos

Nach einem Atomkrieg kämpfen die Überlebenden in weit verstreuten Siedlungen ums bloße Überleben und gegen die umherziehenden Banditen des gesetzlosen Bethlehem (Will Patton). Da taucht scheinbar aus dem Nichts ein geheimnisvoller Mann (Kevin Costner) in einer Briefträger-Uniform auf, der Briefe aus der Vorkriegszeit verteilt. Schnell führt die Hoffnung, die er den Menschen gibt, zu einer Revolte gegen Bethlehems Herrschaft.