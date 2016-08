22:00 Uhr, NDR, Tatort: Hauch des Todes

Eine junge Frau liegt tot am Hafen, sie wurde vergewaltigt und erstickt. Kopper (Andreas Hoppe) erinnert sich an einen ähnlichen Fall in Mannheim. Aufgrund dieses Hinweises erfährt Lena (Ulrike Folkerts) von weiteren ungeklärten Mordfällen in Mannheim und Ludwigshafen. Sind die Kommissare einem Serienmörder auf der Spur, der es auf selbstbewusste, sportliche Frauen abgesehen hat? Bei ihren Ermittlungen stoßen Lena Odenthal und Mario Kopper auf ein Schiff, das sich jeweils zur Tatzeit in dem entsprechenden Hafen aufgehalten hat.

22:45 Uhr, hr, Mankells Wallander - Verrat

Eine besorgte junge Frau erscheint auf der Polizeiwache von Ystad, um ihre Mutter als vermisst zu melden. Kurz darauf findet sie deren Leiche am Strand der Familienvilla. Der Verdacht fällt auf den Ehemann, der mit seiner Gattin einen Streit hatte und kein Alibi vorweisen kann. Während der Ermittlungen unterlaufen Wallander (Krister Henriksson) seltsame Fehler. Sein ehrgeiziger Kollege Martinsson (Douglas Johansson) glaubt, dass der Chef nicht mehr in der Lage ist, die Ermittlungen zu leiten.

22:50 Uhr, MDR, Polizeiruf 110 - Alibi für eine Nacht

Elke Posers Sohn Thomas Knaack (Erwin Berner) macht aus seiner Empörung keinen Hehl. Ein Jahr nach der Scheidung hat seine Mutter erneut geheiratet. Während des heftigen Wortwechsels verpasst ihm Manfred Poser (Helmut Müller-Lankow), der Neue, eine Ohrfeige und wirft ihn aus dem Haus. In der gleichen Nacht explodiert dann der Heizkessel der Gärtnerei. Poser wird auf seinem Kontrollgang schwer verletzt. Ein Unfall? Eilig verabredet Elke Poser (Marianne Wünscher) mit ihrem geschiedenen Mann ein Alibi. Heinz Knaack soll behaupten, Thomas sei die ganze Nacht bei ihm gewesen. Doch alle Indizien sprechen gegen den labilen jungen Mann.