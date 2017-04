Unser Traum von Kanada, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ONE: Eine Familie wie jede andere, Tragikomödie

Der Familienvater und Drehbuchautor Ned (Liev Schreiber) steckt in jeder Hinsicht in der Krise. In seinem Job wird er gezwungen, sich immer reißerischere Storys für eine triviale Fernsehserie auszudenken, seine einst glückliche Ehe steckt in einer Sackgasse und das Coming-out seines pubertierenden Sohnes Jonah (Ezra Miller) macht ihm ebenfalls zu schaffen. Damit nicht genug, zieht auch noch sein grantiger Schwiegervater bei der Familie ein. So kommt eines zum anderen: Während der 15-jährige Jonah heimlich die Gay-Klubs von New York erkundet, sucht der frustrierte Ned Ablenkung in den Armen einer jüngeren Kollegin.

21:15 Uhr, RTL: Rach, der Restauranttester, Gastrosoap

Der Inhaber gehört zu den bekanntesten Griechen, die in Deutschland leben. Kostas Papanastasiou - besser bekannt als der Wirt Panaiotis Sarikakis aus der Lindenstraße. Seit über 40 Jahren betreibt er sein Lokal "Terzo Mondo" in Berlin. Mitten in Charlottenburg. Zu Anfang eine echte Goldgrube, doch heute bleiben die Gäste aus. Mittelmäßiges Essen, eine Einrichtung, die nicht mehr zeitgemäß ist und ein Wirt, der sich gegen alles Neue erst einmal sträubt. Ein echter Kraftakt für Christian Rach. Schafft es der Restauranttester den verstaubten Laden wieder auf Vordermann zu bringen?