20:15 Uhr, ProSieben: Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Auf die High Heels, fertig, los! Eine Fashion-Show in Paris, ein Job in Mailand, ein Shooting in New York. Bereit für die große Welt der Fashion? Heidi Klum sucht Deutschlands neues Topmodel! Die Bewerberinnen müssen beweisen, was in ihnen steckt und unterschiedliche Aufgaben bewältigen: Wer bringt die nötige Disziplin und mentale Stärke mit? Wer hat als Erste Hemmungen, wenn der Catwalk auf einmal an einem außergewöhnlichen Ort liegt?