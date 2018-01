"Unser Lied für Lissabon" am 22. Februar Elton und Linda Zervakis stemmen den ESC-Vorentscheid

Der deutsche ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Lissabon" bekommt prominente Unterstützung: Elton (46) und Linda Zervakis (*1975) übernehmen die Live-Moderation aus Berlin am Donnerstag, den 22. Februar (20:15 Uhr, Das Erste). Das gab der NDR am Montag bekannt. In der Show treten sechs Musikacts an, die Deutschland beim ESC 2018 in der portugiesischen Hauptstadt vertreten wollen.