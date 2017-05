Bei den Bayern brodelt's

Doch es ist nicht nur Hoeneß, der den Frühlingsgefühlen bei den Bayern im Wege steht. Franck Ribéry zoffte sich laut Bild am Mittwoch im Training mit Coach Carlo Ancelotti, der Franzose war zuvor in Zweikämpfen hart gegen seine Mitspieler eingestiegen. Nicht zum ersten Mal gerieten Spieler und Trainer aneinander. Ribéry hatte in der Rückrunde mehrmals eingeschnappt reagiert, als Ancelotti ihn auswechselte. Nach dem Champions-League-Spiel in Madrid soll es zu einem Streit gekommen sein. Hoeneß verriet bei seinem denkwürdigen Auftritt in Liechtenstein: "Jedes Mal, wenn der Ribéry nach 70 Minuten raus muss, ruft er mich am Abend an und sagt: ‘Jetzt habe ich genug, ich gehe!’" Klar ist: Die Position des Trainers wird nicht gerade gestärkt, wenn sich Spieler wie Ribéry bei Hoeneß beschweren dürfen. Bei den Bayern brodelt’s.