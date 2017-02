Düsseldorf - Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat die Spitzenposition in der 2. Bundesliga am 20. Spieltag ausgebaut. Dank eines Doppelpacks von Simon Terodde (45.+2/Foulelfmeter, 85. Minute) konnten die Schwaben am Sonntag mit einem 2:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen den dritten Rückrundensieg in Serie feiern. Damit wuchs der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig auf fünf Punkte an. Verfolger Hannover 96 kann im Montagspiel gegen Bochum wieder bis auf drei Zähler heranrücken.