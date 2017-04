Wieder patzt Sebastian Boenisch 0:3 in Aue - 1860 geht nach Platzverweis unter

Pereira brachte im Auer Sparkassen-Erzgebirge-Stadion, das derzeit wegen Renovierungsarbeiten nur 10 000 Zuschauer fasst und einen Blick auf Sechzigs Mannschaftsbus zwischen den Tribünen bot, anstelle von Michael Liendl und Ivica Olic diesmal Florian Neuhaus und Dänen-Bomber Christian Gytkajer auf, zudem ersetzte Levent Aycicek Amilton (Gelbsperre). Überflüssig: Vor Anpfiff machten einige Löwen-Fans unter den rund 1500 mitgereisten Anhängern durch Nebelkerzen auf sich aufmerksam.

Auf dem Rasen begann 1860 ordentlich, hätte sich dank einer organisierten Defensive und dem neuen Trio die Führung verdient: Erst scheiterten Aycicek mit einem Schuss am Außennetz (7.) und Gytkjaer mit einem feinen Heber an Aue-Torhüter Martin Männel (12.). Danach die besten 1860-Chance, erneut durch Gytkjaer: Der Ex-Torjäger von Rosenborg Trondheim setzte die Kugel nach feinem Zuspiel von Neuhaus an Männel vorbei – Außenpfosten (26.)!

Danach nahm das Spiel durch das 0:1, als Nazarov Ortega verlud, eine völlig andere Wendung. Pereira reagierte auf die Unterzahl mit der Einwechslung von Verteidiger Jan Mauersberger für Flügelstürmer Stefan Aigner, doch das Unheil nahm mit Aues zweiter echter Torchance seinen Lauf: Nach starkem Pass von Christian Tiffert erhöhte Soukou auf 2:0. Pereira: „Wir mussten dann mit Risiko nach vorne spielen. Dadurch entstanden Räume für Aue.“

Eine kurze Aufbäum-Phase der Löwen in Unterzahl blieb ungenutzt, bevor auch Ba patzte – und wieder Nazarov vom Punkt alles klar machte. Bis zur 90. Minute gegen Stuttgart schien Sechzig in dieser Englischen Woche auf einem guten Weg zu sein. Und doch endet die nun in einem Desaster.

Lesen Sie hier: Den Liveticker zum Nachlesen