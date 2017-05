Wien - Beim Absturz eines Hubschraubers sind in Tirol in Österreich zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Hubschrauber hatte am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen der Polizei das Transportseil einer Materialseilbahn berührt. Er sei beim Aufprall am Boden in Brand geraten, die beiden Menschen an Bord hätten nicht überlebt.