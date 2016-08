Eine Mitarbeiterin am Gepäckaufgabe-Schalter versagte der vierköpfigen Familie am Donnerstag den Flug, weil beim Check-In erst nur Johannes Sevket Gözalan (56), Medienkaufmann und Unternehmer, stand und nicht alle vier Familienmitglieder.

Weil nicht alle in der Schlange stehen, wird der Check-In versagt

"Meine Frau ist im sechsten Monat schwanger, die Schlange am Check-In war ewig lang. Also hat sie sich mit den Kindern auf eine Bank gesetzt und ich habe mich alleine in die Schlange gestellt", erzählt Gözalan der AZ am Telefon. Nach einer Stunde Warten kommt er endlich an die Reihe.