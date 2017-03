Unglaubliche Enthüllung Warum hat Ed Sheeran Justin Bieber mit einem Golfschläger vermöbelt?

Ed Sheeran (26, "Shape of You" ) und Justin Bieber (23, "Love Yourself" ) sind eigentlich dicke Freunde. Und zudem sieht Sheeran mit seinen roten Zottelhaaren und dem verträumten Schlafzimmerblick auch nicht gerade wie ein brutaler Schläger aus. Doch offenbar steckt mehr Aggressionspotential in dem Pop-Star, als man denkt. In einem Interview mit der britischen Zeitschrift "The Guardian" gestand er: "Ich habe Justin Bieber mit einem Golfschläger ins Gesicht geschlagen."