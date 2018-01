"Unglaublich glücklich" Süße Bestätigung: Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk sind verlobt!

Die Mitteilung aus dem Hause Paltrow/Falchuk fällt durchaus süß und gleichzeitig auch ein wenig verrückt aus. "Wir fühlen uns unglaublich glücklich, an diesem Punkt in unseren Leben zusammengefunden zu haben", schreiben die beiden. Und fahren fort: "...an dem unsere gemeinsamen Erfolge und Fehlschläge als Bausteine für eine gesunde und glückliche Beziehung dienen können." Als eine Art "romantischen Realismus" könnte man das dann wohl bezeichnen.