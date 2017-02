Weil das seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb ist, muss er am 7. März in London zuschauen. In der Qualifikation vor der EM 2012 oder der WM 2014 habe er letztmals gelb-gesperrt zuschauen müssen, erinnerte sich der so faire Lahm. Zwischen September 2014 und Oktober 2015 blieb er nach UEFA-Angaben in der Bundesliga ohne Foul.