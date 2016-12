München - Normalerweise stehen die Telefone in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München keine Minute still. Doch an Heiligabend war es ungewöhnlich still. „Zwischen 17 Uhr und 1 Uhr nachts waren es lediglich 150 Einsätze“, sagt Polizeisprecherin Claudia Künzel. An normalen Tagen fallen dagegen zwischen 800 und 1000 Einsätze in München an.