Ungeschminkt Daniela Katzenberger: Wahnsinn, was Schminke ausmacht!

Daniela Katzenberger (30) - so unnatürlich sie sich stylt, so natürlich geht sie dennoch mit den Eigenheiten ihres Körpers um. Das erfahren die Zuschauer der Doku-Soaps ebenso wie ihre Fans auf Facebook. Neuestes Outing: Der Reality-TV-Star postete nun einen Vorher-Nachher-Vergleich. Auf dem Bild ohne Make-up sieht ihre Gesichtshaut deutlich weniger ebenmäßig aus, als auf dem Pendant mit Schminke. Ihr eigener Kommentar dazu: "Was soll ich sagen... Schminke verhindert, dass die Leute denken, ich hätte ne Hauptrolle bei 'The Walking Dead', ha ha". Herrlich ehrlich, finden ihre Fans: