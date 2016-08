In Pasing ist ein 11-jähriges Mädchen beim Spazierengehen mit ihrem Hund überfallen und körperlich schwer verletzt worden. Eine Gruppe Jugendlicher hat möglicherweise Zeugen gesehen.

Sie war mit ihrem kleinen Hund am nördlichen Rand der unbebauten Fläche zwischen Pasing und Gräfelfing Gassi. Dann wird die 11-Jährige von einem Unbekannten angesprochen, körperlich angegangen und dabei so verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik musste. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Totschlags.