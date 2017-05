Inzwischen wird klar, dass etliche der 56 Abgeordneten der CSU-Landesgruppe mit solchen Briefen aus ihren Heimatwahlkreisen überschwemmt worden sind – darunter auch der CSU-Abgeordnete für den Münchner Westen, Hans-Peter Uhl. Stefinger: "Nach meiner Kenntnis wird aktuell von rund 140.000 Briefen und Karten ausgegangen, die die Abgeordneten von CDU und CSU erreicht haben."

Stefinger verlangt Aufklärung

Hintergrund ist offenbar eine Gesetzesänderung, die der CDU-Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe fordert. Demnach sollen künftig Versandapothekenmit Sitz im Ausland keine verschreibungspflichtigen Medikamente mehr nach Deutschland liefern können.

Das würde "Doc Morris", dessen Sitz sich in Holland befindet (15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt), schwer treffen. Das Versandunternehmen, vor 17 Jahren vom holländischen Apotheker Jacques Waterval und dem Deutschen Ralf Däinghaus gegründet (500 Mitarbeiter in Deutschland und Holland), beliefert vor allem Kunden in Deutschland, die per Telefon, Post oder via Internet Arzneimittel bestellen – zum Teil deutlich günstiger als in Apotheken in Deutschland.

Stefinger hat inzwischen per Brief an den Vorstands-Chef von Doc Morris Aufklärung verlangt. "Gerade im Gesundheitsbereich ist der Datenschutz äußerst wichtig und ich hoffe für die Kunden von Doc Morris, dass die Versandapotheke den Schutz sensibler Kundendaten ernst nimmt", sagt er.

Die CSU-Fraktion hat gestern auch die Bundesdatenschutzbeauftragte eingeschaltet. "Wir überlegen auch, Strafanzeige zu stellen", sagt Wolfgang Stefinger. Ein Antwortschreiben hat der Abgeordnete noch nicht erhalten.

