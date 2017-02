Augsburg - Autos gerammt, einen Roller in die Luft geschleudert und dann auch noch einen Baum gefällt: Der 82 Jahre alte Mann hat in Augsburg eine regelrechte Kettenreaktion ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Donnerstag auf einem Parkplatz rückwärts ausparken, als er aus noch ungeklärter Ursache auf dem Gaspedal hängen blieb und dieses durchdrückte.