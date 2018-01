Prügel hätten Clarkson selbst nicht geschadet

Doch warum greift die "American-Idol"-Gewinnerin zu einer solch drastischen Methode, die an (Gott sei Dank) längst vergangene Zeiten erinnert? "Meine Eltern schlugen mich auch auf den Hintern. Ich entwickelte mich gut in meinem Leben und es ist okay für mich. Also mach ich das auch", erklärt Clarkson im Interview. Es klingt unfassbar, doch die US-Sängerin steht zu ihren Aussagen. Ihr selbst hätte es ja auch nicht geschadet, so ihr Fazit.