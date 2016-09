Zwei Motorradfahrer sind am Samstag von wendenden Autofahrern übersehen worden. Beide Fahrer wurden erheblich verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

