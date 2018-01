Unfall in Pittenhart Fahranfängerin (18) prallt gegen Holzstapel und stirbt

Die 18-Jährige sei am Mittwochabend nahe Pittenhart (Lkr. Traunstein) von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem VW Lupo etwa 200 Meter über eine Wiese gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, trotz schneller Hilfe starb die junge Frau noch an der Unfallstelle. Zwei Frauen, die den Unfall beobachtet hatten, erlitten einen leichten Schock und wurden vom Bayerischen Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Trostberg gebracht.