Neuperlach - Am Freitagmittag kam es in Neuperlach zu einem schmerzhaften Arbeitsunfall. Ein 25 Jahre alter Bauarbeiter stürzte beim Fenstereinbau vom Dach und prallte mit dem Kopf gegen eine Gerüststange. Er landete anschließend auf der darunter befestigten Gerüstplatte. Wie die Feuerwehr berichtet, zog er sich dabei eine große Platzwunde am Kopf zu und klagte über Schmerzen in der Wirbelsäule. Er musste in Begleitung einer Notärztin in eine Klinik gebracht werden.