Unfall in Milbertshofen Wheelie mit 200-PS-Maschine: 23-Jähriger schwer verletzt

Von Schneebrocken getroffen Wilder Kaiser: Bayer überlebt 300-Meter-Sturz!

Von einem Schneebrocken am Kopf getroffen ist am Samstag im Kaisergebirge ein 48-jähriger Bayer rund 300 Meter in die Tiefe gestürzt. Wie durch ein Wunder überlebte der Mann und konnte gerettet werden.