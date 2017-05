Der Fahrer aus Schäftlarn hatte am Montagabend mit seinem Wagen ein anderes Autos überholt, kam von der nassen Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Beifahrer starb noch am Unfallort. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Dienstamorgen mitteilte, erlag er in der Nacht allerdings seinen schweren Verletzungen. Beide Männer waren gute Bekannte.