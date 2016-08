Ein 26-Jähriger rast mit dem Auto in ein Kunstwerkin Haar: Jetzt ist der Fall vor Gericht .

München - Ganz schief steht er da, der „Blaue Baum“ von Künstler Friedrich Sebastian Feichter auf einem Kreisverkehr in Haar. Im August 2014 war ein damals 26-Jähriger mit einem Chevrolet in das Kunstwerk gekracht. 23.472,09 Euro kostete Haar die Instandsetzung. Am Donnerstag war der Fall vor Gericht.