Täter ist psychisch auffällig Garchinger bedroht Passanten mit Schreckschusspistole

In der Nacht zum Freitag bedrohte ein 22-Jähriger Passanten in Garching mit einer Pistole und schoss mehrmals in die Luft. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole.