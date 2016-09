Der Fahrer raste über den Grünstreifen und nur haarscharf an einem Verkehrsschild vorbei. Dann drehte sich der Wagen und prallte nach knapp 80 Metern am Waldrand mit dem Heck gegen einen Baum. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde das Wrack noch 20 Meter weiter geschleudert und ging sofort in Flammen auf. Der Fahrer blieb verletzt im Auto liegen.