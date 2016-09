Gegen 12.15 Uhr fuhr ein VW-Transporter in das Fahrzeug einer österreichischen Firma für Krankentransporte. Der 39 Jahre alte Regensburger am Steuer des Transporters hatte offenbar das Abbremsen des Rettungswagens zu spät bemerkt. Die Kollision war so heftig, dass das Ambulanzfahrzeug in die Mittelleitplanke geschleudert wurde und dann auf der Autobahn zum Stehen kam.