Unfall am Simssee? Rätselhafter Vorfall: Schlittenspuren und Loch im Eis

Am Sonntagabend infomierte ein Spaziergänger die Polizei, nachdem er am Westufer des Simssees eine beunruhigende Entdeckung gemacht hatte. Im Bereich des Badeplatzes Krottemühl war eine Schlittenspur zu sehen, die auf den zugefrorenen See hinausführte. Am Ende der Spur befand sich ein Loch in der Eisfläche.