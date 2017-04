Ein Fußgängerüberweg, der durch die typische Zebrastreifen-Markierung auf der Fahrbahn gekennzeichnet ist, richtet sich ­– wie der Begriff schon sagt – in erster Linie an Fußgänger. In § 26, Absatz eins der Straßenverkehrsordnung steht dazu: "An Fußgängerüberwegen haben Fahrzeuge mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen den zu Fuß Gehenden sowie Fahrenden von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dann dürfen sie nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten." Das heißt also: Radler haben auf dem Überweg Vorrang – allerdings nur dann, wenn sie absteigen und ihr Fahrrad schieben und somit rechtlich betrachtet Fußgänger sind.