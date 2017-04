Feierlichen Appell in Bonn Pixel statt Panzer: Cyber-Armee der Bundeswehr startet

Deutschland hat neben Heer, Marine und Luftwaffe eine völlig neue Teilstreitkraft: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die neue Cyber-Armee am Mittwoch mit einem feierlichen Appell in Bonn offiziell in den Dienst gestellt.