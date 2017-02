Dorthin, wo jetzt die Adler Mannheim stehen. Der EHC hat mit den Pleiten am Freitag gegen Mannheim (3:5) und am Sonntag gegen Iserlohn (2:5) ein Null-Punkte-Wochenende hingelegt. Mannheim mit 100 Punkten ist damit am EHC (99) vorbeigezogen, den komfortablen Vorsprung der einst zwölf Zähler betrug, hat der EHC in seinen schwachen Darbietungen im Jahre 2017 verspielt.