Faschingssaison im Freistaat Trotz Kälte und Regen: Hunderttausende Narren unterwegs

Ranzengarden, Faschingswagen und Spielmannszüge: In vielen Orten Bayerns waren am Sonntag die Narren auf die Straßen unterwegs, etwa in Nürnberg und in Würzburg.