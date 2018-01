Und teurer wird sie auch Stadtmuseum-Generalsanierung verzögert sich bis mindestens 2020

München - Gasteig-Umzug und -Sanierung, neues Volkstheater, neuer Konzertsaal – lauter teure Bauprojekte hat sich München im Kulturbereich vorgenommen. Dabei will die Stadtkämmerei in Erwartung niedrigerer Steuereinnahmen sparen. Da fällt es kaum auf, dass eine zentrale Baustelle in den Hintergrund gerückt ist: das Münchner Stadtmuseum, mit seinen Sammlungen aus vielen Jahrhunderten quasi das Bildgedächtnis der Stadt. Die Sanierung des mehrteiligen Gebäudekomplexes zwischen St. Jakobsplatz, Oberanger und Rosental und die inhaltliche Neukonzeption des Museums stehen aber schon lange auf der Agenda.