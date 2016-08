Diese Werbetafel hat Drake angemietet Foto:instagram.com/badgalriri/

Die Nachricht ist simpel: "Herzlichen Glückwunsch an Rihanna von Drake und allen bei Ovo." Die Botschaft ist in weißer, geschwungener Schrift auf einer großen schwarzen Tafel zu lesen, im rechten unteren Eck ist zudem eine Eule abgebildet. Rihannas Kommentar dazu: "Wenn er noch einen draufsetzt." Hinzu fügte sie ein Herz-Emoticon und einen Pokal-Smiley. Drakes Glückwünsche beziehen sich darauf, dass die 28-Jährige bei den MTV Video Music Awards mit dem "Michael Jackson Video Vanguard Award" ausgezeichnet wird. Ob die beiden gemeinsam über den roten Teppich schreiten werden?

Die MTV Video Music Awards 2016 finden am 28. August in New York City statt. Rihanna wird ihren Preis persönlich entgegen nehmen und auf der Bühne eine Show der Superlative hinlegen. Das zumindest versprach der Produzent der Show, Jesse Ignjatovic, gegenüber "Entertainment Weekly".