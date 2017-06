Und morgen Mittag bin ich tot,... TV-Tipps am Dienstag

21:45 Uhr, ProSieben: The Mick, Comedyserie

Mackenzie "Mickey" Murphy (Kaitlin Olson) genießt das Leben, hat ein großes Mundwerk und raucht wie ein Schlot. Als ihre reiche Schwester und deren Mann plötzlich gezwungen sind, das Land zu verlassen, wird sie mit deren Hausangestellten Alba und den drei verwöhnten Kindern Sabrina, Chip und Ben zurückgelassen. Sie lernt, dass Kinder anderer Menschen grauenhaft sein können und Erziehung nicht gerade ein Spaziergang im Park ist...

22:45 Uhr, das Erste: Und morgen Mittag bin ich tot, Drama

"Glück ist eine Frage der richtigen Perspektive" - diese Lebensmaxime gefällt der 22-jährigen Lea (Liv Lisa Fries). So gesehen hat sie ihren eigenen Chauffeur und immer 20 Liter Sauerstoff dabei. Das klingt komfortabel. Die Wahrheit ist aber: Lea leidet an Mukoviszidose und wird daran sterben. Nach langen Jahren des Leidens hat die junge Frau genug und beschließt, in die Schweiz zu fahren, um in einem Sterbehospiz ihrem Leben würdevoll ein Ende zu setzen. An ihrem Geburtstag soll es so weit sein. Noch weiß niemand davon, aber Lea will unbedingt ihre Familie bei sich haben und ruft ihre Schwester, Mutter und Großmutter zu sich. Die allerdings wollen Lea nicht kampflos aufgeben.