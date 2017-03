Özil weiter: "Als ich persönlich in Barcelona war, war ich davon überzeugt, dorthin zu gehen. Zumindest wies die Tendenz klar in diese Richtung. Keine Mannschaft der Welt spielte zu dieser Zeit schöneren Fußball. Aber die Abwesenheit von Pep Guardiola machte mich stutzig. Als mein Berater und ich aus Barcelona zurückflogen, stellte ich ihm immer und immer wieder eine Frage: 'Warum war der Trainer nicht da?' Seine Antwort war immer die gleiche: 'Der war im Urlaub.'"

Guardiola habe ihn in den folgenden Tagen auch nicht angeufen: "Er schickte nicht mal eine SMS. Er sandte mir kein Signal, dass er mich auch wollte. Dementsprechend nahm meine Begeisterung für Barcelona stetig ab. Wegen Guardiolas Verhalten wollte ich letztlich nicht zu Barcelona."

Und weil José Mourinho gleichzeitig so sehr für ihn gekämpft habe: "So überzeugend war er. So herzlich. So bemüht. Er war das komplette Gegenteil vom Barca-Trainer."