Was haben Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon, Box-Champion Wladimir Klitschko und Kultbiene Maja gemeinsam? Sie alle haben im Jahr 1976 das Licht der Welt erblickt. Biene Maja und ihre Freunde Willi, Flip und Co. feiern am 9. September 2016 TV-Jubiläum. Vor 40 Jahren ist die freche Honigbiene zum ersten Mal über die deutschen Bildschirme geflimmert und hat seitdem weltweit Millionen Kinder begeistert. In Deutschland kennt wohl jeder Karel Gotts Titellied mit der Strophe: "Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja!" Auch diese Stars sind so alt wie Biene Maja - und so jubeln ihre Freunde.