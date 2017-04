Und die kontert stark "Osterhöschen"-Streit: Felix Baumgartner beleidigt TV-Moderatorin

In einer Videobotschaft erklärt sie Baumgartner zudem nochmal im Detail, was der Anlass ihrer Kritik an dem von Palmers als "Osterhöschen" deklariertem Foto war: "Man sieht darauf Frauen, die kaum bekleidet auf einem schmutzigen Boden liegen und mit dem Gesicht gegen die Wand auf einen Haufen Dreck schauen. Das erinnert mich an meine Recherchen zu Menschenhandel - nämlich an die Fotos, die Frauenhändler von ihren Opfern machen, um dem nächsten Abnehmer die 'Ware' zu zeigen." Dass Baumgartner nun glaube, sie habe das Foto "wegen meiner eigenen Figur" kritisiert, ergebe überhaupt keinen Sinn, so Milborn weiter.

Auf ihre Einladung hat Baumgartner bisher noch nicht reagiert. Doch Milborn ist sich sicher, dass der Extremsportler dieser nachkommen wird. "Sie sind ja schon aus dem All gesprungen, Sie sind also sicher nicht zu feig dafür - oder, um es in Ihrer Sprache zu sagen: Sie haben doch sicher die Eier, sich der Diskussion zu stellen. Ich freue mich darauf."