Und der Manager? Nach dem Dschungelcamp: Honey schmiedet Pläne mit Gina-Lisa

Alexander "Honey" Keen (34) ist Mister Hessen 2015, hat sich nicht nur an der Uni eingeschrieben, sondern echt studiert, und wirkt im Interview sehr bodenständig und vernünftig. Anders sein Image in den Medien. Häufig wird nur eine andere Seite des Hessen gezeigt. Was er selbst davon hält, erklärt er spot on news nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp. Außerdem verrät er, ob es tatsächlich den ersten Dschungelcamp-Sex hätte geben können, wenn die Regenschauer nicht dazwischen gekommen wären, und was er von der Kritik von Gina-Lisas Manager an ihm hält.