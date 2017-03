Überglücklich rief die Frau bei der Finderin an, bedankte sich und bot ihr einen Finderlohn (der ihr sogar rechtlich zusteht) an, woraufhin die Griechin dankend ablehnte. "In einer ähnlicher Situation würde ich mich freuen, wenn jemand mein Geld abgibt. Es ist nicht mein Geld, woher sollte sich da ein Anspruch ergeben, dass ich etwas bekomme?", zitiert sie die Bundespolizei am Mittwochvormittag. Eine Einladung zum Essen in das Restaurant in Grünwald konnte sie dann aber doch nicht abschlagen.