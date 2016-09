Lesen Sie hier: Vor Autokauf: Münchner verliert 16.200 Euro aus Kuvert

Er erfasste das Fahrzeug einer vorfahrtsberechtigten jungen Frau. Diese zog sich neben einer Platzwunde an der Stirn, Prellungen am Knie, eine Brustkorbprellung und eine Schulterverletzung zudem eine Stauchung der Halswirbelsäule und eine Gehirnerschütterung zu. Bis heute ist die Beweglichkeit ihrer linken Schulter und des linken Oberarms eingeschränkt.

Doch dieser Unfall hielt den Angeklagten nicht davon ab, mit seinem Auto erneut auf Spritztouren zu gehen. So wie im Februar nachts in der Tischlerstraße. Dort wurde er schließlich (final) von der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gezogen.

Die Mutter ist schuld

Vor Gericht sagte der Angeklagte zum ersten Fall aus - und rechtfertigte sich etwas kurios: "Ich habe die Ampel übersehen, weil meine Mutter alleine daheim war und ich in Gedanken bei ihr war. Ich habe mich auf die Ampel dahinter konzentriert. Die hintere Ampel war noch grün und ich habe bei der vorderen Ampel nicht registriert, dass sie rot war. Beim zweiten Vorfall war es pure Blödheit, dass ich gefahren bin. Ich habe nicht auf den Tacho geschaut, wusste aber, dass ich ein bisschen zu schnell war."

Das Gericht wendete Jugendstrafrecht an. Das Verhalten des 20-Jährigen zeige "eine so erhebliche Unreife beim Angeklagten auf, dass er nicht einem jungen erwachsenen Mann gleichgestellt werden kann", schreiben die Richer. "Das Gericht hat auch berücksichtigt, dass er sich am Unfallort nicht um die Geschädigte gekümmert hat, sondern unbeteiligt und Zigarette rauchend an seinem Fahrzeug verblieb", so das Urteil weiter.

Kein Auto und keinen Führerschein

"Unter Abwägung aller Gesichtspunkte hielt es das Gericht für pädagogisch erforderlich, den Angeklagten anzuweisen, auf die Dauer von 12 Monaten mit einem Weisungsbetreuer […] zusammenzuarbeiten, um neue Perspektiven in Richtung Arbeit/ Berufsausbildung/ Schuldentilgung entwickeln zu können… Zur Normverdeutlichung waren drei Wochen Dauerarrest zu verhängen."

Das Gericht wies zudem die Führerscheinstelle an, dem Münchner die nächsten eineinhalb Jahre keine Fahrerlaubnis zu erteilen - selbst wenn er die Prüfung bestehen sollte. Doch was den jungen Mann am Meisten schmerzen dürfte: Sein Auto wurde inzwischen verschrottet.

Das Urteil ist rechtskräftig.