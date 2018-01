Und alle dürfen zusehen Silbereisen zieht Helene Fischer auf der Bühne aus

Doch nicht nur beim Ausziehen, sondern auch beim Anziehen stellte sich der Moderator geschickt an. "Ich bin sehr gespannt, das hat er nämlich so auch noch nie gemacht", kündigte Helene den Zuschauern an. Doch Grund zur Sorge bestand nicht: Den Gürtel mit den langen roten Stoffbahnen, der den Jumpsuit der Sängerin in ein schickes Abendkleid verwandelte, hatte er ihr in Sekundenschnelle angelegt. "Hallo, das hast du ziemlich schnell gemacht! Einen Applaus für Florian", freute sich die 33-Jährige.