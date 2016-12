Und alle dürfen den Antrag sehen Ashley Greene und Paul Khoury: Verlobung an den "Brautschleierfällen"

Demnach stellte er ihr am 19. Dezember 2016 an den "Bridal Veil Falls" ("Brautschleierfälle") in Neuseeland die alles entscheidende Frage. "She said Yes!" ("Sie hat ja gesagt") ist in dem Clip zu lesen. Und dann zeigt sie noch ihren Verlobungsring. Es sei der schönste Moment gewesen, den sie sich jemals erhoffen konnte, kommentiert Greene das Video. Und weiter: "Du hast mich erfolgreich zur glücklichsten aller Frauen gemacht. Ich kann es kaum abwarten, dir meine unermessliche Liebe für den Rest unseres Lebens zu zeigen", so Greene.