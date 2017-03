Unbeliebteste Reiseziele In diesen Ländern möchte wirklich niemand Urlaub machen!

3. Marshallinseln: Luxusdomizil auf dem ehemaligen Atomwaffentestgelände

Der Inselstaat im westlichen Ozeanien ist nur das Ziel von ungefähr 5.000 Besuchern im Jahr. Dafür gibt es eine ganz Reihe an Gründen: Weit abgelegen und ein ehemaliges Gebiet für Atomwaffentests, trotzdem sind die Übernachtungspreise exorbitant hoch - zusammen eine 'tödliche' Kombination für jeden Besucherstrom.

2. Äquatorialguinea: Das Land mit den wohl härtesten Türstehern

Wer dachte, dass es schwierig ist in die USA einzureisen, der wollte noch nie nach Äquatorialguinea! Die strikten Einreisebestimmungen des westafrikanischen Landes machen es Touristen nahezu unmöglich dort Urlaub zu machen. Wer doch ein Visum bekommt (immerhin 6.000 Touristen im Jahr 2012), muss sich die Erinnerungen gut einprägen - denn in Äquatorialguinea ist es strengstens verboten, Fotos zu öffentlichen Plätzen und Gebäuden zu machen.

1. Turkmenistan: Der unrühmliche Spitzenreiter

Obwohl das Land direkt am Kaspischen Meer liegt, ist sein Ruf fast so schlecht wie der von Nordkorea. Zu bieten hat Turkmenistan immerhin 95 Prozent der Fläche, die von Wüste bedeckt sind, abseits der Touristenwegen gibt es eigentlich - nichts! Einer der Gründe, warum doch immerhin 7.000 Reisende ihren Weg in das Land zwischen Afghanistan, Usbekistan und dem Iran gefunden haben, könnte das "Tor zur Hölle" sein: Ein brennender Krater mitten in der Wüste. Naja, wem's gefällt...