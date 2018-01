"Unangemessene Wortwahl" Strafzahlung: Staatsregierung will Rechtsmittel einlegen

Das Verwaltungsgericht München hat den Freistaat Bayern am Montag zu einem Zwangsgeld von 4.000 Euro verurteilt, weil er kein Diesel-Fahrverbot in München plant. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte den Freistaat zur Planung verpflichtet, damit der Stickoxid-Grenzwert eingehalten werden könne. Ob kommunale Fahrverbote rechtlich überhaupt zulässig sind, will das Bundesverwaltungsgericht Ende Februar entscheiden.