Fast ein Jahrzehnt ist das her – in der Welt der Smartphones und Tablets eine Ewigkeit. Und auch Apple will am Standort München neue Wege gehen. In Rathaus-Kreisen gilt es als offenes Geheimnis, dass Apple plant, umzuziehen – und künftig größere Flächen in der Alten Akademie als zentralen Münchner Store zu nutzen (einen zweiten hat Apple seit 2013 im Olympia-Einkaufszentrum).